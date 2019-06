Beyonce Giving Europeans First Peek At Sasha

If you’ve got some extra money stashed away or plan on studying abroad next semester here is a rundown of dates and locations for Beyonce’s I Am…Sasha fierce tour.

BEYONCE’S “I AM…” WORLD TOUR 2009 – EUROPEAN DATES

26-Apr Sun Zagreb, Croatia Arena

Tue 28-Apr Vienna, Austria Stadthalle

Wed 29-Apr Budapest, Hungary Arena

Thu 30-Apr Prague, Czech Republic O2

Sat 2-May Rotterdam, Holland Ahoy

Tue 5-May Paris, France Bercy

Wed 6-May Strasbourg, France Zenith

Thu 7-May Antwerp, Belgium Sportpalais

Fri 8-May Berlin, Germany 02

Sun 10-May Herning, Denmark MCH Arena

Mon 11-May Gothenburg, Sweden Scandinavium

Wed 13-May Stockholm, Sweden Globen

Fri 15-May Koln, Germany Arena

Sat 16-May Zurich, Switzerland Hallenstadion

Mon 18-May Lisbon, Portugal Atlantico

Tue 19-May Madrid, Spain Palacio Desportes

Wed 20-May Barcelona, Spain Palau St Jordi

Sat 23-May Birmingham, UK NIA

Mon 25-May London, UK 02

Wed 27-May Manchester, UK MEN

Fri 29-May Dublin, Ireland The O2

Sun 31-May Belfast, UK Odyssey Arena

